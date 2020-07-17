Песков посоветовал не игнорировать первые симптомы коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который в мае переболел коронавирусом, посоветовал не "запускать болезнь", доводя ее до пневмонии. Об этом он заявил в интервью "Авторадио".

По его словам, если уже несколько дней температура держится выше 37 градусов, нужно делать компьютерную томографию, чтобы не упустить начало пневмонии.

"К счастью, врачи быстро обнаружили у меня двустороннюю пневмонию и вовремя начали ее лечить. Если запустить, то объем поражения легких увеличится катастрофически быстро", – рассказал Песков.

Он также добавил, что сейчас уже врачи гораздо лучше понимают, как бороться с болезнью, поэтому паниковать не стоит.

О том, что Песков заболел коронавирусом и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Вместе с ним заболела и его жена Татьяна Навка. 25 мая пресс-секретаря президента РФ выписали из больницы.