Песков посоветовал не игнорировать первые симптомы коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который в мае переболел коронавирусом, посоветовал не "запускать болезнь", доводя ее до пневмонии. Об этом он заявил в интервью "Авторадио".
По его словам, если уже несколько дней температура держится выше 37 градусов, нужно делать компьютерную томографию, чтобы не упустить начало пневмонии.
"К счастью, врачи быстро обнаружили у меня двустороннюю пневмонию и вовремя начали ее лечить. Если запустить, то объем поражения легких увеличится катастрофически быстро", – рассказал Песков.
Он также добавил, что сейчас уже врачи гораздо лучше понимают, как бороться с болезнью, поэтому паниковать не стоит.
О том, что Песков заболел коронавирусом и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Вместе с ним заболела и его жена Татьяна Навка. 25 мая пресс-секретаря президента РФ выписали из больницы.
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