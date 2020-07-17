Около 10% реанимационных коек для пациентов с COVID-19 занято в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России занято 10% реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
В ходе рабочего визита в Екатеринбург он отметил, что сегодня в России один из самых низких показателей смертности в мире. Количество медорганизаций, мобилизованных для оказания помощи достаточно.
"В пик нагрузки мы разворачивали до 184 тысяч коек в стране, сегодня их число сократилось до 160 тысяч. Загрузка составляет в районе 112-113 тысяч. Всего в стране развернуто 25 тысяч реанимационных коек, из которых задействовано около 10%", – сказал он.
В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось еще на 10% за неделю. Кроме того, уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный.
За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В стране всего зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Наименьшие темпы прироста установлены в Чукотском автономном округе, Севастополе, а также в Москве и Московской области.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: