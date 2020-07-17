Около 10% реанимационных коек для пациентов с COVID-19 занято в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России занято 10% реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В ходе рабочего визита в Екатеринбург он отметил, что сегодня в России один из самых низких показателей смертности в мире. Количество медорганизаций, мобилизованных для оказания помощи достаточно.

"В пик нагрузки мы разворачивали до 184 тысяч коек в стране, сегодня их число сократилось до 160 тысяч. Загрузка составляет в районе 112-113 тысяч. Всего в стране развернуто 25 тысяч реанимационных коек, из которых задействовано около 10%", – сказал он.

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось еще на 10% за неделю. Кроме того, уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный.

За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В стране всего зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Наименьшие темпы прироста установлены в Чукотском автономном округе, Севастополе, а также в Москве и Московской области.