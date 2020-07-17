В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось еще на 10% за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за последние сутки подтвердили 575 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Кроме того, уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный.

53% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% – от 46 до 65 лет, 8,5% – от 66 до 79 лет, 3,3% – старше 80 лет, 11% – дети.

За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Наименьшие темпы прироста установлены в Чукотском автономном округе, Севастополе, а также в Москве и Московской области.

За последние сутки в России подтверждено 186 летальных случаев, из них 13 – в Москве. За весь период пандемии в стране умерли 12 123 человека.

Кроме того, 7 681 человек за последние сутки выздоровел в РФ. В Москве болезнь за тот же период преодолели 682 пациента. Общее число выздоровевших по РФ – 539 373 человека.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 июля, сообщила, что в столице заготовлено более тонны плазмы для лечения COVID-19. Донорами, по словам представителя мэрии, стали 1 788 переболевших жителей города.

