Еще 682 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице выздоровели еще 682 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637" – сообщила Ракова.
Выздоровевшие могут стать донорами плазмы. Это вещество крови затем используется для лечения больных с COVID-19.
Донорство возможно для людей от 18 до 55 лет, если у них нет иных противопоказаний для кровосдачи. Запись доступна по телефону 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России зарегистрировано 114 тест-систем, нужных для диагностики коронавирусной инфекции. Она также подчеркнула, что диагностику осуществляют в 794 лабораториях.
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