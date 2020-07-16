16 июля, 23:12
Фото: Антон Великжанин/Москва 24
В Москве скончались 13 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
Согласно данным Росстата, среди всех субъектов РФ столица занимает 33-е место по числу новых случаев коронавируса. Прирост инфицированных в Москве составляет 4,5 на 100 тысяч человек населения.
По последней информации, всего в России зафиксировано 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 531 692. За весь период зарегистрирован 11 937 летальных исхода.
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объявил, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
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