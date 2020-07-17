Кривая заражений коронавирусом в РФ идет вниз – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Авторадио" выразил надежду, что число заражений коронавирусом в РФ продолжит снижаться, но призвал граждан не расслабляться.

"Что касается второй волны, мы можем оперировать только данностью: данность заключается в том, что у нас идет кривая вниз, у нас каждые сутки сокращается количество заболевших – пусть медленно, но все равно сокращается", – сказал Песков.

Он отметил, что после завершения многих ограничительных мер уже прошел инкубационный период, но увеличения числа заболевших не последовало. Песков рекомендовал думать о своем здоровье и здоровье близких, "и тогда все будет хорошо".

Ранее Песков заявил, что российские власти не приемлют обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине. Великобритания заподозрила Россию и Иран в краже разработок в области борьбы с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В стране всего зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Наименьшие темпы прироста установлены в Чукотском автономном округе, Севастополе, а также в Москве и Московской области.