РФ будет реагировать на угрозы у границ должным образом – Путин

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Россия будет своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для государства из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил Владимир Путин.
По его словам, на данный момент на Украине происходит "совершенно очевидная зачистка политического поля". Кроме того, власти принимают "явно политические и избирательные" решения.
"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – цитирует главу государства ТАСС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, какие темы планирует обсудить Владимир Зеленский с Владимиром Путиным, если встреча лидеров состоится.
В перечень, который озвучил Ермак, наряду с прочими темами вошли проблемы выполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже и вопросы в сфере безопасности. Он также добавил, что важно затронуть нереализованные "принципиальные вещи гуманитарного характера".
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