В Кремле отреагировали на предложение боевиков с "Азовстали" обменять граждан на продукты

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил предложение боевиков с "Азовстали" обменять граждан на продукты с требованиями террористов в Сирии.

"Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.

По данным представителя штаба операции по освобождению предприятия, в катакомбах комбината находятся свыше 200 гражданских, включая женщин, детей и стариков. Для их спасения российским военным приходится поддерживать контакты с нацистами "Азова" и представителями СБУ.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что оставшиеся украинские боевики, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

