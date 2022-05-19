В МИД РФ заявили, что угрозы введения новых санкций против России усиливают панику в мире

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Угрозы западных стран о введении новых санкций в отношении России усиливают панику и нестабильность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рекордное количество ограничений, введенных против внешнеэкономического потенциала России, почувствовал на себе весь мир", – приводит РИА Новости ее слова.

Захарова подчеркнула, что уязвимые в экономическом отношении государства оказались под ударом, односторонние меры Запада увеличили разрыв логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

По ее словам, антироссийские санкции стали причиной роста цен на продукты питания в мире, ведь РФ является одним из ведущих поставщиков энергоносителей и сельхозпродукции.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что следует обратить внимание на весь комплекс причин, вызвавших нынешний продовольственный кризис.

Дипломат подчеркнул, что призыв ООН открыть доступ к портам на Украине необходимо рассматривать комплексно и двусторонне.

