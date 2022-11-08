Россиянам посоветовали не открывать долгосрочные банковские вклады

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Не нужно открывать вклады на длинные сроки, лучше отдать предпочтение банковским депозитам на три или шесть месяцев, считает начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий.

По его мнению, скоро доходность вкладов может вырасти из-за обстановки на долговом рынке.

Эксперт поделился, что самые высокие ставки к концу декабря могут достигнуть 10% годовых. Подобный прогноз связан с появлением активности в области долговых ценных бумаг в августе и сентябре. До этого Центральный банк поделился статистикой, в которой говорится о возобновлении выпуска облигаций из-за обвала на российском рынке.

За сентябрь число выпущенных долговых ценных бумаг увеличилось в вопросе номинальной стоимости на 241 миллиард рублей, а за август – на 360 миллиардов рублей. По словам эксперта, тенденция может стать причиной инфляционного давления.

"На 31 октября уровень инфляции, согласно данным ЦБ, составлял 12,69%, что выше текущей ключевой ставки на 7,5%. Столь существенная разница, а также рост инфляционного давления могут привести к тому, что уже на ближайших заседаниях регулятор вынужден будет повысить ключевую ставку", – отметил Осадчий в беседе с "Газетой.ру".

Ранее эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин поделился, что для обеспечения себя всем необходимым следует обзавестись не просто подушкой безопасности, а целым матрасом.

Он утверждал, что средства должны иметь ликвидную форму. Это могут быть либо деньги, либо имущество, с которого можно получить доход.

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