Российские спецслужбы задержали в ЛНР более 20 пособников ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике более 20 пособников Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, в очередной раз был проведен масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ.

"Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что их всех задержали в освобожденных в ходе спецоперации районах ЛНР.

Ранее в Херсонской области были задержаны четверо диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах с целью срыва референдума о вхождении региона в состав РФ. При обыске у них изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

До этого ФСБ РФ пресекла серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Были задержаны исполнители и пособники преступлений. В ведомстве также установили каналы связи и способы их финансирования.



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