Президент Сербии заявил, что битва за Херсон будет решающей

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Pink.

По его словам, Запад считает, что сможет разрушить Россию, а Россия считает, что на этой битве "сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу".

Ранее сообщалось, что военные Украины увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области в ходе подготовке к новому этапу наступления. По словам Стремоусова, бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации провели массированный огонь.

4 октября в Херсоне объявили круглосуточный комендантский час из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. Уточнялось, что по направлению возможны теракты и другие провокации украинских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ усиливают обстрелы Херсонской области в рамках подготовки к наступлению

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!