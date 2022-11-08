Трамп сообщил, что выступит с "важным заявлением" 15 ноября

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Экс-президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции во Флориде. Об этом политик сообщил в ходе митинга перед своими сторонниками в Огайо. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в Палм-Бич во Флориде", – сказал Трамп.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на советников Трампа сообщало, что после промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 8 ноября, политик намерен выступить с официальным объявлением об участии в президентских выборах США.

Как отмечал один из собеседников агентства, в настоящее время Трамп якобы выясняет, смогут ли некоторые лица присоединиться к предвыборной кампании. Другие собеседники издания заявляли, что соответствующее объявление экс-лидер Штатов может сделать 14 ноября.

Ранее о планах принять участие в борьбе за пост главы Белого дома в 2024 году также заявил действующий президент США Джо Байден. При этом он добавил, что окончательное решение пока не принято.

В конце октября американский политолог Роберт Фарли заявил, что возвращение Трампа на политическую арену может изменить курс США в поддержке Украины. По словам эксперта, Трамп остается значимой силой во внешней и внутренней политике, которая контрастирует со мнением многих республиканцев.

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