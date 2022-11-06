Основатель Twitter Джек Дорси извинился за увольнения Илоном Маском половины сотрудников. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Дорси признал, что несет ответственность за происходящее, потому что в свое время слишком быстро нарастил штат компании. Уволенные говорят, что сокращения затронули команды, ответственные за защиту платформы от дезинформации. Это же утверждает и телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

И именно такой сценарий вызывает наибольшие опасения в США – в том числе из-за предстоящих выборов в конгресс.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.