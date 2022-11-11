Трамп объявит о намерении баллотироваться на пост президента США 15 ноября – СМИ

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Несмотря на противоречивые результаты республиканцев на промежуточных выборах, Дональд Трамп по-прежнему собирается 15 ноября объявить о решении баллотироваться на пост президента США. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источник.

По его словам, экс-президент планирует выступить с особым объявлением во вторник в 21:00 по местному времени (05:00 мск) в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Западная пресса пишет, что из-за того, что промежуточные выборы в США прошли не так удачно, как ждали республиканцы, многие в партии отвернулись от Трампа и теперь отдают предпочтение губернатору Флориды Рону ДеСантису как наиболее удачному кандидату на пост главы государства.

Ранее экс-президент США заявил, что состоявшиеся выборы в американский конгресс были отчасти разочаровывающими, при этом он все равно назвал их итоги своей очень большой победой.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 8 ноября. В настоящее время продолжается подсчет голосов. По итогам голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

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