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Явка на президентских выборах в Казахстане составила 51,16%

Явка на президентских выборах в Казахстане составила 51,16%

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Явка на президентских выборах в Казахстане составила 51,16%. Об этом сообщает ЦИК страны.

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий лидер Касым-Жомарт Токаев. Открылись избирательные участки и в России – в Москве, Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

В столице можно проголосовать на участке при посольстве Казахстана на Чистых прудах. С собой нужно иметь паспорт или удостоверение личности гражданина республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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