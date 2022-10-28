В соцсети Трампа назвали ложными сообщения о его возвращении в Twitter

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Глава принадлежащей Дональду Трампу социальной сети Truth Social Девин Нуньес опроверг сообщения о том, что бывший президент США поздравил предпринимателя Илона Маска с покупкой Twitter и заявил о разблокировке его аккаунта. Об этом сообщает ТАСС.

Нуньес подчеркнул, что пресс-служба Трампа не распространяла подобный пресс-релиз. По его словам, эта новость является фейком.

28 октября стало известно, что предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Прежнее руководство, в том числе гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, покинули штаб-квартиру компании.

Позже сообщалось, что с приобретением Twitter предпринимателя поздравил экс-президент США Дональд Трамп. В апреле Трамп сообщал, что надеется на покупку соцсети Маском, но не планирует возвращаться в случае разблокировки аккаунта.

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