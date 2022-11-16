Запашному наложили 14 швов после нападения тигра

Фото: телеграм-канал ''ZАПАШНЫЙ''

Гендиректору Большого Московского цирка, дрессировщику хищников Эдгарду Запашному наложили 14 швов после того, как его ранил тигр. Об этом он рассказал РИА Новости.

При этом он рассказал, что угрозы для его жизни нет. По словам дрессировщика, раны есть на носу и скуле.

"Врачи сказали, что все хорошо, лицевой нерв не задет, глубина – где-то 1 сантиметр раны. Я считаю, что мне повезло, что тигр не попал в глаз, не зацепил горло. В больницу не было необходимости класть", – поведал Запашный.

Дрессировщик добавил, что пластический хирург накануне зашил раны, а на следующий день обработал их и перевязал. В настоящий момент, подчеркнул Запашный, он репетирует с шимпанзе, а до этого тренировался со слонами.

Он напомнил, что получил похожую травму на ноге 10 лет назад, когда его схватил молодой тигр. В результате на икре остался большой шрам. При этом дрессировщик подчеркнул, что у молодых животных просто такие игры.

"Слава богу, за десять лет первая травма. Просто обидно, что это на лице", – заключил Запашный.

Дрессировщика ранил молодой тигр Рой накануне. Хищник поцарапал ему лицо. При этом он рассказал, что тигр не пытался убить Запашного, а лишь махнул лапой, когда дрессировщик отвлекся на помощника. Он подчеркнул, что в этом есть только его ошибка.



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