Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 82,02% голосов – exit poll

Фото: kremlin.ru

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным exit poll, одерживает победу на внеочередных выборах главы республики с 82,02% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А".

Отмечается, что на втором месте идет графа "Против всех" с 4,22% голосов. Всего на выборах проголосовали 69,43% граждан Казахстана.

С победой на президентских выборах Токаева поздравил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы", – приводит ТАСС текст поздравления.

Внеочередные выборы президента Казахстана проходят 20 ноября. На пост главы государства претендуют шесть человек, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

16 сентября парламент Казахстана принял поправки в Конституцию о введении однократного семилетнего президентского срока. Депутаты проголосовали единогласно.

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