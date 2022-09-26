В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отметив, что Астана придерживается принципа территориальной целостности государств. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Смадиярова, данную позицию неоднократно высказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что в основе принципа неуклонного соблюдения международно-правовых норм лежит устав Организации Объединенных Наций.

"В уставе говорится об ответственности государств – членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога", – добавил Смадияров.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

