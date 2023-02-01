14:56Политика
В Казахстане предложили закрыть торгпредство в России
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовило и вынесло на общественное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Документ размещен на казахстанском государственном портале "Открытые НПА".
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации", – указано в проекте постановления.
Отмечается, что документ был разработан в соответствии с поручением премьер-министра Казахстана от 24 января, текст которого не приводится. Публичное обсуждение продлится до 15 февраля.
Межправительственное соглашение между Россией и Казахстаном об открытии торговых представительств было подписано осенью 1992 года.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Казахстана характеризуются высочайшим уровнем взаимного доверия. По его словам, никому не под силу вбить клин между странами.
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