В Казахстане предложили закрыть торгпредство в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовило и вынесло на общественное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Документ размещен на казахстанском государственном портале "Открытые НПА".

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации", – указано в проекте постановления.

Отмечается, что документ был разработан в соответствии с поручением премьер-министра Казахстана от 24 января, текст которого не приводится. Публичное обсуждение продлится до 15 февраля.

Межправительственное соглашение между Россией и Казахстаном об открытии торговых представительств было подписано осенью 1992 года.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Казахстана характеризуются высочайшим уровнем взаимного доверия. По его словам, никому не под силу вбить клин между странами.



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