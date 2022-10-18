Никому не удастся вбить клин между РФ и Казахстаном – Лавров

Фото: TACC/Валерий Шарифулин

Отношения России и Казахстана характеризуются высочайшим уровнем взаимного доверия, никому не под силу вбить клин между странами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает журнал "Международная жизнь".

"В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. Вбить клин между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы", – заявил он по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Лавров подчеркнул, что Москва и Астана не собираются останавливаться на достигнутом. По его словам, государства намерены укреплять отношения и продолжать сотрудничать в интересах братских народов во имя упрочения стабильности и региональной безопасности.

Ранее Владимир Путин совершил визит в Астану для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также заседании Совета глав стран СНГ и саммите "Россия – Центральная Азия".

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