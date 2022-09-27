В планах Путина пока нет разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах – Песков

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Проведение телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о прибывших в республику россиянах пока не стоит в планах Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока нет, пока телефонного разговора между двумя президентами Путиным и Токаевым в планах нет", – сказал он.

По словам Пескова, Москва и Астана наладили тесный рабочий контакт по данному вопросу на уровне уполномоченных ведомств.

"Поэтому при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", – добавил Песков.

Комментируя сообщения СМИ о том, что с момента объявления мобилизации Россию могли покинуть более 260 тысяч граждан, Песков отметил, что Кремль не располагает данными о численности уехавших из страны мужчин.

Ранее Токаев заявил, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. Он подчеркнул, что Астана проявит заботу и обеспечит им безопасность, но будет действовать по закону с учетом собственных интересов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

