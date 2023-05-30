30 мая, 22:38Общество
Росалкогольрегулирование уничтожило более 1,5 млн литров нелегальной продукции в апреле
Фото: depositphotos/Sonar
Росалкогольрегулирование в апреле уничтожило более 1,5 миллиона литров этилового спирта и другой нелегальной спиртосодержащей продукции, сообщили в федеральной службе.
"На основании судебных актов уничтожено более 1,5 миллиона литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", – указано в уведомлении.
Кроме того, с семи объектов нелегального производства изъяли 12 единиц технологического оборудования, а также автомобиль, с помощью которого перевозили нелегальный этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
Всего изъято около 650 тысяч литров нелегальной продукции, добавили в Росалкогольрегулировании.
Ранее сообщалось, что в половине российского коньяка экономкласса нашли фальсификат.
Экспертизу провели по 39 показателям, проверена продукция 23 торговых марок. Из них только 11 полностью соответствовали требованиям ГОСТ, у 12 присутствовали признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения.
В Госдуме проработают вопрос о возможном запрете работы "наливаек" в ночное время
Читайте также