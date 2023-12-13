Россияне признались, что мечтают увеличить доход в 2024 году

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Аналитики выяснили, что более 70% опрошенных россиян мечтают увеличить свой доход в 2024 году. Об этом пишет RT.

Отмечается, что всего о своих целях на следующий год рассказали 1,2 тысячи человек. Из них 60% хотят освоить новую профессию, 43% – заниматься спортом один-два раза в неделю.

Кроме того, у 37% есть планы сменить работу, 36% планируют чаще высыпаться, 30% рассказали о желании больше путешествовать.

Эксперты добавили, что еще 23% решили в следующем году заняться своим хобби и выучить новый иностранный язык. Также в планах россиян есть отказ от вредных привычек. Так, 19% хотят ложиться спать раньше полуночи, столько же мечтают больше двигаться. Меньше времени тратить на соцсети и мессенджеры планируют 15%, перестать есть вредную еду – 14%, бросить курить – 12%.

Специалисты также выяснили, что большинство граждан РФ (61%) ждут чудес от 2024 года, но 27% на них особенно не рассчитывают, пишет "Газета.ру".

Уточняется, что 54% опрошенных связывают чудо с ростом доходов, прибылью, премиями. Для каждого третьего оно связано с любовью, 11% хотели бы чудес на работе.

Около 17% уверены, что для исполнения желания нужно написать его на бумаге, сжечь ее под бой курантов и выпить пепел с бокалом шампанского. Написать письмо Деду Морозу вместе с детьми хотят 14%, 9% составляют карту желаний.

Исследование показало, что люди готовы меняться, чтобы чудеса начали сбываться. Так, 55,5% поделились мечтой больше зарабатывать, почти 12% собираются похудеть, 8,3% намерены искать любовь, столько же намерены родить ребенка.

Помимо этого, 5% хотят открыть собственный бизнес, 7% мечтают о продвижении по карьерной лестнице. Меньше всего участников опроса привлекают путешествия (2,6%) и известность (1,3%).

Ранее о своих планах но будущий год рассказали москвичи. На вопрос о том, чего бы им больше всего хотелось, 47% выбрали здоровье и счастье. 11% в следующем году хотели бы выплатить кредиты, 10% надеются встретить любовь, и столько же желают выиграть в лотерею.

Также жители столицы планируют потратить на новогодние каникулы 23 тысячи рублей. Это самый высокий показатель по стране.

Москвичи поделились своими пожеланиями на Новый год