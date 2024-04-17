Эксперты назвали основные причины резкого роста доллара

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Одной из причин резкого роста доллара является тот факт, что инфляция в США оказалась выше ожидаемой. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист Денис Ракша.

По мнению эксперта, это значит, что федеральная резервная система вряд ли скоро начнет смягчение денежно-кредитной политики. Он отметил, что валюта останется высокой достаточно долго.

Доллар также мог подорожать из-за цен на нефть, которые сначала выросли, а затем упали в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, добавил Ракша.

Однако в скором времени, подчеркнул он, рубль начнет возвращать позиции. Это будет зависеть от двух внутренних факторов: итогов заседания Совета директоров Центробанка, где обсудят размер ключевой ставки, и решения о валютном регулировании, которое "предполагает обязательную продажу валютной выручки".

Между тем эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что причина повышения стоимости доллара заключается в резком росте его индекса на глобальной арене ко всем валютам, сообщает Life.ru. Это произошло на фоне резкого падения вероятности снижения ставки ФРС.

Между тем аналитик Олег Калманович считает, что рост доллара обусловлен конфликтом Ирана и Израиля.

Зельцер также отметил, что давление на рубль пропадет после продления указа президента РФ об экспортной выручке. Более того, на рубле положительно сказывается денежно-кредитная политика ЦБ, сдерживающая спрос на валюту под импорт.

По мнению эксперта, в дальнейшем доллар может подняться до 94,5 рубля. Однако спустя время вновь упадет до 93,5 рубля.

Зельцер ранее заявил, что доллар вряд ли поднимется выше 100 рублей. Такой исход, по его мнению, возможен лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики ЦБ по ключевой ставке.

