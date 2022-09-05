В разных округах Москвы открылись 5 поликлиник после реконструкции ко Дню города – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

После завершения работ по реконструкции в столице ко Дню города открылись 5 поликлиник, рассказал Сергей Собянин.

"Ко Дню города открываем после реконструкции и обновления поликлиники в разных районах города. В Строгино, Чертаново Южном, Черемушках и Выхино-Жулебино заработали 4 детские поликлиники, а также одна для взрослых – в Северном Тушино. В них медицинскую помощь могут получить около 89 тысяч жителей", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, здания поликлиник сделали более комфортными для сотрудников и посетителей. Так, в ходе работ были заменены фасады, коммуникации, окна и двери, а также приведена к новому московскому стандарту планировка помещений. "Для пациентов сделали удобные зоны ожидания и навигацию. Самые востребованные специалисты принимают на первых этажах. Кабинеты врачей оснастили современным оборудованием, в том числе новыми аппаратами для рентгена и УЗИ", – отметил он.

Мэр подчеркнул, что благоустроены и прилегающие территории.

Собянин уточнил, что в программу по реконструкции поликлиник вошло 201 здание, в 60 из которых обновление завершено. Полностью завершить проект планируется в следующем году.

Ранее Собянин сообщил, что правительство Москвы вместе с врачами готовится приступить к практической апробации нового стандарта экстренной медицинской помощи.

Новый стандарт включается в себя шесть принципов. Первый из них заключается в единых медицинских алгоритмах. Так, специалисты разработали пошаговые алгоритмы, которые охватывают свыше 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Они описывают действия врачей с момента поступления пациента до начала лечения.

Второй принцип заключается в высоком профессионализме и умении работать в команде. Для комплектования штатов правительство проведет открытый набор около 2 000 медработников. Третий принцип – единый стандарт оснащения оборудованием.

Четвертый принцип заключается в современных стандартах организации медпомощи. Так, пациентов будут делить на три категории в зависимости от состояния. Пятый принцип предполагает передовые цифровые решения. Речь идет о безбумажной среде, в которой будут работать медики. Шестой принцип гласит, что в центре внимания должен быть пациент.

