18:09Общество
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита препаратов от эндокринных заболеваний
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Недостаток лекарств для профилактики и лечения пациентов с эндокринными заболеваниями в региональных больницах и поликлиниках России не обнаружен. Об этом сообщает телеграм-канал Росздравнадзора.
Таким образом ведомство ответило на данные издания РБК, согласно которым порядка 77,8% опрошенных эндокринологов заявили, что в их больницах стали в меньшем количестве поступать необходимые препараты. При этом больше всего всего медикам не хватает эндокринологических (88,9%), гормональных (48,1%) и кардиологических (18,5%) лекарств.
"В настоящий момент подобные факты Росздравнадзором не фиксируются, жалобы от работников медицинских организаций и больных с эндокринными заболеваниями в службу не поступают", – говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. Фармацевты отмечали, что препарата нет не только в самих аптеках, но и на складах в Москве.
Позже в Росздравнадзоре также опровергли данную информацию. По словам представителей ведомства, в свободной продаже в стране существует широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина.
Мурашко призвал ускорить разработку российских лекарств и медтехники
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!