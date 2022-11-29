В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита препаратов от эндокринных заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Недостаток лекарств для профилактики и лечения пациентов с эндокринными заболеваниями в региональных больницах и поликлиниках России не обнаружен. Об этом сообщает телеграм-канал Росздравнадзора.

Таким образом ведомство ответило на данные издания РБК, согласно которым порядка 77,8% опрошенных эндокринологов заявили, что в их больницах стали в меньшем количестве поступать необходимые препараты. При этом больше всего всего медикам не хватает эндокринологических (88,9%), гормональных (48,1%) и кардиологических (18,5%) лекарств.

"В настоящий момент подобные факты Росздравнадзором не фиксируются, жалобы от работников медицинских организаций и больных с эндокринными заболеваниями в службу не поступают", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. Фармацевты отмечали, что препарата нет не только в самих аптеках, но и на складах в Москве.

Позже в Росздравнадзоре также опровергли данную информацию. По словам представителей ведомства, в свободной продаже в стране существует широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина.



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