Строительство поликлиники на Октябрьском Поле завершится до конца года – Бочкарев

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Первый корпус третьей очереди и детско-взрослую поликлинику в рамках создания жилого квартала "Октябрьское Поле" на северо-западе Москвы планируют достроить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Завершающий этап строительства жилого комплекса начался в весной. Его возводят в рамках программы комплексного развития бывших промышленных зон.

"Сейчас завершаются пусконаладочные работы в первом корпусе третьей очереди с поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену", – сообщил заммэра, подчеркнув, что в настоящее время специалисты проверяют объект перед вводом в эксплуатацию.

Ранее на территории промзоны были введены в эксплуатацию 3 детских сада на 240 мест. В дальнейшем застройщик планирует возвести на территории жилого комплекса еще 2 детских сада и ввести в эксплуатацию школу на 800 мест, сообщил Бочкарев.

В компании-застройщике ЖК "Октябрьское Поле" "РГ-Девелопмент" добавили, что на его территории также будет возведен восьмиэтажный технопарк. Площадь объекта составит около 12 тысяч квадратных метров.

"Он не только обеспечит новые рабочие места для жителей района, но и позволит бывшей промышленной территории стать одной из точек роста технологического предпринимательства в Москве", – сообщили в компании.

До конца 2023 года на территории застройки введут в эксплуатацию 5 домов и 3 объекта социнфраструктуры.

Ранее стало известно, что на Ленинградском шоссе построят многофункциональный жилой комплекс. Объект будет включать 7 корпусов, трехэтажный паркинг, детский сад и другие объекты. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

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