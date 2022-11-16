Многофункциональный жилой комплекс из семи корпусов построят на Ленинградском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Ленинградском шоссе будет построен многофункциональный жилой комплекс из семи корпусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

"Новый жилой комплекс будет состоять из семи корпусов, объединенных наземно-подземным стилобатом, в котором предусмотрен трехэтажный паркинг", – отметила председатель ведомства Анна Яковлева.

Она добавила, что в рамках проекта планируется построить 726 квартир. На первых этажах корпусов разместят помещения общественного назначения, среди которых офисы, дошкольная образовательная организация, супермаркет и кафе.

Специалисты обустроят всю необходимую инфраструктуру для удобства жителей. Детский сад будет принимать детей в возрасте от трех до семи лет. Юные жители смогут осваивать дошкольную программу, а также посещать бассейн.

Кроме того, комплекс оснастят декоративным водоемом, арочным пешеходным переходом и ландшафтными дорожками.

Ранее председатель Москомэкспертизы рассказала, что власти согласовали проект строительства жилой многоэтажки на 474 квартиры по программе реновации в районе Люблино.

Новостройка, которая будет состоять из трех разносекционных корпусов с общим подземным паркингом, разместится по адресу улица Судакова, владение 5.



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