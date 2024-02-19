Число пользователей мобильного приложения "Мой id" выросло в 1,5 раза за три месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние три месяца число пользователей приложения "Мой id" выросло в полтора раза. Всего за почти семь месяцев работы приложения его скачали свыше 60 тысяч москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Приложение "Мой id" позволяет горожанам всегда иметь доступ к сведениям личных документов и получать некоторые госуслуги.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что приложение удобно тем, что цифровые версии некоторых документов можно использовать в городских учреждениях.

"Например, записаться к врачу через инфомат в поликлинике или взять книгу в библиотеке. В этом году мы продолжим развивать приложение и добавлять новые возможности", – добавили в департаменте.

В приложении "Мой id" доступны сведения 12 документов, включая российский и заграничный паспорт, водительские права, ИНН и прочее. Это помогает упростить процесс заполнения различных онлайн-форм и заявлений, а также позволяет отправить данные доверенным лицам.

Информация о некоторых документах представлена в виде QR- или штрихкода. По ним можно получить услуги в московских учреждениях. К примеру, с помощью цифровой версии СНИЛС можно быстрее получить госуслуги во всех офисах "Мои документы".

Воспользоваться приложением "Мой id" может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru. Для этого нужно просто авторизоваться в приложении с помощью своей учетной записи.

В настройках пользователь может выбрать те документы, которые он хочет использовать в приложении. Если какие-то из них не указаны в профиле на mos.ru, то система предложит перейти на портал и заполнить сведения.

Информация, которую использует приложение "Мой id", хранится не на телефоне гражданина, а в городском центре обработки данных. Там она защищена в соответствии с требованиями информационной безопасности. Помимо этого, пользователь может установить вход в приложение по ПИН-коду либо отпечатку пальца.

Ранее сообщалось, что пользователи портала "Узнай Москву" стали чаще изучать столицу с помощью мобильного приложения проекта. Его скачали уже более 78 тысяч раз за прошлый год.

До этого стало известно, что около 115 тысяч москвичей используют функционал суперсервиса "Переезд по программе реновации". Там они могут узнать о начале переселения и готовности квартиры.

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