Москвичам рассказали о разделе "Инструкции для удобной жизни" на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские власти обновили раздел "Инструкции для удобной жизни" на сайте mos.ru, указывается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новшества позволят москвичам еще быстрее находить актуальную информацию, а также получать подробные и понятные рекомендации для решения насущных жизненных задач", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на странице появился каталог с темами, поисковая строка, а также наиболее популярные инструкции. Их общее количество достигло почти 400 штук. Они помогают жителям города искать не только информацию по всем сферам жизни, но и по шагам объясняют гражданам, как действовать в той или иной ситуации.

Здесь находится 23 категории, включая "Документы", "Образование", "Семья и дети", "Здоровье" и многое другое. В каждой из них находятся карточки с самыми популярными инструкциями. В частности, они помогут москвичам прикрепиться к больнице и записаться к врачу, оформить полис ОМС, водительские права или оспорить штрафы от ГИБДД.



Самыми популярными подборками, объединенными одной тематикой, стали инструкции о здоровье москвича, о правильном оформлении документов, про электронный дневник школьника и многие другие.

"В каждой подборке содержится от пяти до 10 инструкций", – говорится в материале.

Уточняется, что раздел инструкций пользуется популярностью у жителей, так как в среднем каждый месяц его посещают более 4 миллионов раз. По информации пресс-службы департамента информационных технологий Москвы, москвичи могут прочитать памятку туриста или узнать, как меньше платить за услуги ЖКХ.



Ранее стало известно, что за 4 года жители столицы воспользовались услугами портала более 2,3 миллиарда раз. Чаще всего они решали проблемы медицинского, бытового и образовательного характеров. Подчеркивалось, что востребованность услуг портала выросла на 87%.

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