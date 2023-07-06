Москвичи более 300 тыс раз вызвали мастеров на дом через портал mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи отправили более 300 тысяч заявок в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с помощью онлайн-сервиса "Вызов мастера" на mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Только с начала этого года поступило свыше 141 тысячи заявок. Если сравнивать с первым полугодием 2022 года их число увеличилось почти вчетверо.

Замглавы департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев назвал сервис "Вызов мастера" на mos.ru одним из самых удобных каналов для решения вопросов в сфере ЖКХ. По его словам, он позволяет москвичам в привычном цифровом формате обратиться в единый диспетчерский центр и оставить заявку в случае неполадок в доме или квартире.

"Жители все чаще предпочитают обращаться в ЕДЦ именно онлайн: если за первые полгода 2022 года они оставили 35,9 тысячи заявок, то в 2023 году за аналогичный период число обращений уже превысило 141 тысячу", – подчеркнул он.

Через mos.ru можно сообщить о проблемах с освещением в подъезде, неработающем лифте и засорах в мусоропроводе, можно пожаловаться на неисправность системы вентиляции в подъезде, на ненадлежащее состояние мусорных контейнеров, на необходимость ремонта информационных табличек.

Чтобы это сделать, нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Пользователю необходимо авторизоваться, открыть в каталоге услуг раздел "Жилье, недвижимость, земля", выбрать подраздел "ЖКУ, обслуживание жилья" и сервис "Вызов мастера". В заявке следует указать адрес дома и причину обращения – ее можно выбрать из перечня или справочника.

Справочник разделен на несколько тем. Среди них благоустройство, вентиляция, водосчетчики, дезинсекция, домофоны, кровля, лифты, отопление, сантехника, уборка, уличное освещение, фасадные работы, электрика и другие.

В заявке надо указать имя и контактный телефон, если его нет в личном кабинете, а также номер подъезда, код домофона, этаж и квартиру. В комментарии можно добавить дополнительную информацию и прикрепить фотографии. Каждой заявке присваивают индивидуальный номер, статус ее выполнения будет виден в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что свыше 1,47 миллиона заявок по жилищно-коммунальным вопросам с начала этого года москвичи направили в единый диспетчерский центр (ЕДЦ). Каждый день он фиксирует около 16 тысяч заявок от горожан, вместе с этим порядка 80% вопросов получается решить в этот же день.

Москвичи могут обратиться в ЕДЦ по телефону горячей линии, с помощью компьютера или через мобильное приложение. Обращение можно отправить в любое время суток по телефону 8 (495) 539-53-53, через сервис "Вызов мастера" на mos.ru, а также городские приложения "Госуслуги Москвы" и "Электронный дом. Москва".

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