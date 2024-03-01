Более 2 млн задач выполнили москвичи в проекте "Город заданий" с начала его работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 2 миллионов задач выполнили москвичи в проекте "Город заданий" за два года. Также они получили свыше 360 миллионов баллов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект заработал в январе 2022 года. С того момента к нему присоединились более 240 тысяч жителей Москвы, 10 тысяч из них стали его участниками в начале 2024 года. Всего в "Городе заданий" предлагалось свыше 340 типов задач. В их число вошли фотосъемка городских объектов, посещение различных мест, тестирование сервисов, мобильных приложений и многое другое. На их выполнение горожане потратили около 3 миллионов часов.

Более 20 тысяч раз москвичи оценили состояние книг библиотечного фонда, свыше 18 тысяч раз посетили тренировки во дворах и парках и более 11 тысяч раз заполнили профиль в приложении "Московский транспорт".

Для выполнения многих заданий необходимо подключиться к интернету. Участникам доступны онлайн-викторины, тестирование мобильных приложений и сервисов. В частности, горожане могу проверить выполнение заявок на портале "Наш город", протестировать оплату по биометрии в метро и изучить локации проекта "Новые адреса счастья".

Ранее участники проекта "Город заданий" выполнили задачи в рамках акции "Елочный круговорот" свыше 48 тысяч раз и отправили на переработку более 6 тысяч деревьев в текущем году. Вместе с тем москвичи могли проверить целостность пунктов приема и соответствие их адресов реальному местоположению, изучить экометодичку, выявить нарушения и поделиться адресами покупки деревьев.

До этого сообщалось, что на площадках проекта "Новые адреса счастья" проходит почти четверть церемоний бракосочетаний, заключая брак там, москвичи могут получить 15 тысяч городских баллов. Для этого нужно поделиться фотографиями мероприятия с помощью "Города заданий".

Свыше 7 тыс использованных батареек сдали участники проекта "Город заданий" в 2023 году