Участники проекта "Город заданий" отправили на переработку более 6 тыс новогодних елок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участники проекта "Город заданий" выполнили задачи в рамках акции "Елочный круговорот" свыше 48 тысяч раз и отправили на переработку более 6 тысяч деревьев в текущем году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В проекте "Город заданий" с 2 января по 25 февраля москвичи выполняли пять задач, связанных с акцией "Елочный круговорот". За это они получили более 25 миллионов городских баллов", – подчеркнул руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Участники проекта сдавали новогодние елки в организованный специализированный пункт приема. Благодаря этому для почвы, вольеров животных и экологических троп можно получить около 102 кубических метров щепы.

Вместе с тем москвичи могли проверить целостность пунктов приема и соответствие их адресов реальному местоположению, изучить экометодичку, выявить нарушения и поделиться адресами покупки деревьев.

"С каждым годом акция "Елочный круговорот" пользуется все большей популярностью у москвичей. Мы видим востребованность общегородских проектов, посвященных осознанному потреблению", – добавила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Ранее сообщалось, что декоративные конструкции и световые элементы, которые установили в столице в преддверии новогодних праздников, останутся до весны. Свыше тысячи елей, плакаты и ряд объемно-декоративных элементов убрали в середине января, напомнил заммэра Петр Бирюков. Более 4 тысяч световых украшений, как и в прошлые годы, до весны останутся в парках, скверах, на улицах и площадях.

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