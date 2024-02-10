Новогодние конструкции оставят в Москве до весны

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Декоративные конструкции и световые элементы, которые установили в столице в преддверии новогодних праздников, останутся до весны. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Свыше тысячи елей, плакаты и ряд объемно-декоративных элементов убрали в середине января, напомнил заммэра Петр Бирюков. Более 4 тысяч световых украшений, как и в прошлые годы, до весны останутся в парках, скверах, на улицах и площадях.

"Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", – сказал Бирюков.

Кроме того, к китайскому Новому году в столице разместили или передекорировали 74 декоративные конструкции. Так, "звездное небо" в Камергерском переулке дополнили традиционными красными китайскими фонариками, также передекорировали световые арки со стороны Тверской улицы и на Тверской площади.

Добавляется, что с обеих сторон Камергерского переулка установили небольшие световые арки в виде дракона и сакуры. Световой тоннель на Тверском бульваре стилизовали, присоединили к нему дополнительные участки. Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями украсили входную группу Московского зоопарка и павильон с пандами.

В ведомстве отметили, что за последние годы в городе сформировали достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение Москвы. Все декоративные и световые конструкции многофункциональны, их можно использовать много раз, менять их вид.

Ранее сообщалось, что украшенный к Новому году городской транспорт будет курсировать до 1 марта. В частности, праздничный поезд можно увидеть на Кольцевой линии метро, трамвай – на маршруте "А", электробус – в центре Москвы.

Также Бирюков сообщил, что все новогодние деревья и технику отправят на склады. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт.

Праздничные световые конструкции решили оставить на улицах Москвы