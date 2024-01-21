Украшенный к Новому году транспорт Москвы будет курсировать до 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Украшенный к Новому году городской транспорт будет курсировать до 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там указали, что "вязаный" транспорт еще ездит в городе. Так, праздничный поезд можно увидеть на Кольцевой линии метро, трамвай – на маршруте "А", электробус – в центре Москвы. Кроме того, в столице продолжают работать 30 трамваев и 50 электробусов, украшенные светящимися гирляндами, а также трамвай с хвойными ветвями в салоне. В метро же курсируют 11 нарядных поездов, говорится в сообщении.

Отмечается, что новогодними гирляндами также украшены салоны четырех электросудов. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что по поручению Сергея Собянина продлевается работа праздничного транспорта до 1 марта. С его слов, это сделано для того, чтобы сохранить новогоднее настроение пассажирам как можно дольше.

Ранее сообщалось, что новогодние ели и части декоративных уличных конструкций начали демонтировать в Москве. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что световые украшения в парках и на улицах оставят до весны, поскольку они служат дополнительным источником света. Всего в этом году Москву украсили около пяти тысяч декоративных конструкций.

Новогодний транспорт в столице будет работать до 1 марта