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В Москве на сайтах появились предложения разобрать елку и распутать гирлянду. Цена начинается от 1 500 рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Свои услуги предлагают клининговые компании и граждане, которые практикуют ситуативный бизнес.

"Работаем прежде всего со сложными в сборке искусственными елками. Все игрушки аккуратно снимем и сложим по коробкам. Дерево аккуратно разберем, чтобы на следующий год вы его могли удобно собрать", – отметил один из авторов объявления.

Он уточнил, что стоимость часа работы составляет 2 000 рублей. Как подчеркнул собеседник издания, самым востребованным запросом является распутывание гирлянд "роса", чья длина достигает более сотни метров.

"Причем на пышную елку под два метра нужно две-три штуки. Заказов на демонтаж елок не так много. Чаще берут не услугу по отдельности, а добавляют ее к клинингу квартиры после праздников", – добавил он.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) представил карту и включил в сервис "Уберу" пункты приема елок после новогодних каникул. Как отметил гендиректор организации Денис Буцаев, ежегодно в стране жители покупают по меньшей мере миллион живых елей, что составляет 3 тысячи тонн потенциальных отходов.

2 января в российской столице заработали 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот" жители Москвы могут сдать на переработку ели, сосны и пихты. Пункты приема деревьев будут работать до 25 февраля.

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