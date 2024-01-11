В РФ появилась карта пунктов сбора живых елей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский экологический оператор (РЭО) представил карту и включил в сервис "Уберу" пункты приема елок после новогодних каникул. Об этом сообщается на сайте РЭО.

Как отметил гендиректор организации Денис Буцаев, ежегодно в стране жители покупают по меньшей мере миллион живых елей, что составляет 3 тысячи тонн потенциальных отходов.

"Искусственные деревья хоть и многоразовые, но пока не подлежат переработке, зато натуральным красавицам после праздника можно подарить полезную вторую жизнь. Мы разработали специальную страницу с картой приема елок, а также добавили пункты приема живых елей на карту сервиса "Уберу" от РЭО", – подчеркнул он.

В организации добавили, что деревья после каникул значительно затрудняют погрузку отходов в мусоровозы, забивают контейнеры и отправляются на полигоны. В целях исправить эту ситуацию РЭО придумал полезное применение в благоустройстве, на фермах и в питомниках растений.

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов напомнил, что в РФ не первый год существует практика раздельного сбора живых новогодних деревьев. Специалисты собрали лучший опыт и оборудовали места сбора, чтобы сократить экослед от каникул, заключил он.

2 января в российской столице заработали 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот" жители Москвы могут сдать на переработку ели, сосны и пихты. Пункты приема деревьев будут работать до 25 февраля.

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