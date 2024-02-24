Участники проекта "Город заданий" получили более 30 миллионов баллов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники проекта "Город заданий" успешно выполнили более 70 тысяч заданий с начала года и получили за это свыше 30 миллионов баллов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи могут принимать участие в заданиях с разной механикой и тематикой. Например, москвичи отправляли на переработку новогодние деревья, тестировали мобильные приложения, фотографировали городские объекты, проверяли состояние мест зимнего отдыха и многое другое.

Сообщается, что сейчас на сайте "Города заданий" максимальное количество баллов за выполнение одного задания могут получить молодожены, которые зарегистрируют брак на одной из площадок проекта "Новые адреса счастья", а затем поделятся своей историей с запечатленными моментами торжества. За это один из членов новой семьи получит 15 тысяч баллов.

Столько же баллов можно получить за сдачу нормативов ГТО. А подготовиться к спортивному испытанию можно на тренировках, за посещение которых тоже начисляют баллы.

Проект "Город заданий" работает с января 2022 года. Москвичи могут контролировать работу городских служб, участвовать в экологических, спортивных и других акциях.

Ранее москвичам рассказали о самых популярных сервисах цифровой экосистемы Москвы среди мужчин. По итогам 2023 года самым востребованным сервисом стала электронная медицинская карта. Вторым по популярности сервисом в прошлом году стал "Электронный дневник", им воспользовались почти 700 тысяч мужчин.