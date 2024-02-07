Проект "Город заданий" пригласил москвичей принять участие в читательском марафоне

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Жителей столицы приглашают поучаствовать в читательском марафоне в рамках проекта "Город заданий". Максимальное количество баллов можно получить, если прочесть 40 произведений за год.

Задания подойдут как для искушенных читателей, так и для тех, кто не привык часто брать книгу в руки. В марафоне предусмотрены четыре темы, в каждой из которых предлагается прочесть 10 произведений. Это может быть классика, современная русская и зарубежная проза, бестселлеры и новинки.

Первая тема – это "Читающий город. Лучшие книги для всех". В списке представлены романы "Джейн Эйр" английской писательницы Шарлотты Бронте, "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса и другие.

Задания читательского марафона будут доступны в течение года. К каждой книге даются три задания, выполнение которых позволяет завершить цикл. Например, участнику марафона могут поручить оформить единый читательский билет и забронировать по нему указанную книгу. Затем он должен будет ответить на вопросы теста по произведению.

Кроме того, желающие могут посетить книжный клуб и обсудить прочитанный материал с другими участниками марафона, а также с филологами, критиками и авторами некоторых книг. Это будет четвертое, необязательное задание.

Таким образом, за весь марафон участники могут пройти 40 циклов – по количеству книг. Если читатель закрывает только один цикл из четырех заданий, ему начисляют 1 900 баллов. Организаторы предусмотрели для участников 10 уровней – от "Начинающего" до "Мудреца". Чем больше заданий выполнено, тем выше можно продвинуться по уровням.

За каждый новый уровень полагаются дополнительные баллы. Максимальное количество баллов можно получить за последний уровень. Всего за марафон могут назначить 131 тысячу баллов.

Задание организовано вместе с департаментом культуры, оператором проекта является "Мосразвитие".

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