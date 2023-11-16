Подборку книг о великих музыкантах опубликовали в сервисе "Библиотеки Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новую подборку книг о великих композиторах, певцах и их музыкальных произведениях опубликовали в сервисе "Библиотеки Москвы" на портале мэра и правительства Москвы. В список включили 16 изданий.

Так, в книге "Погружение в музыку, или Тайны гениев-2" искусствовед Михаил Казиник рассказывает о творчестве известных композиторов, раскрывает секреты воздействия на человека разных музыкальных направлений. Любителям классической музыки понравится одноименная книга Роберта Шермана.

Отмечается, что ряд книг подборки посвящены биографиям. Одна из них о композиторе и пианисте Сергее Рахманинове. Работа Виталия Дмитриевского познакомит читателя с Федором Шаляпиным, его творческой и личной жизнью.

В подборке также представлены книги для юных читателей. В частности, "Лебединое озеро" Ирины Котовской. Она посвящена старинной немецкой легенде о девушке-лебеде Одетте, которую сможет освободить от заклятия только преданность и любовь принца. Одетта – главная героиня балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро".

Чтобы забронировать одну или несколько книг, нужен единый читательский билет, напомнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. Оформить его можно на mos.ru, понадобится стандартная учетная запись. Также это можно сделать в любой городской библиотеке.

Добавляется, что сервис "Библиотеки Москвы" уточнит, где издание можно забронировать и получить. Заказ соберут в течение трех дней после подачи заявки, затем у пользователя будет еще трое суток, чтобы забрать его.

В сообщении отметили, что книги выдаются на срок до 30 дней, редкие экземпляры могут попросить вернуть раньше. При этом если читатель не успевает сдать их в срок, то он может перенести дату возврата онлайн в сервисе.

Ранее новые поисковые фильтры появились в сервисе "Библиотеки Москвы". Теперь можно отфильтровать библиотеки по наличию конкретной книги, а также посмотреть, в каких из них издание доступно для ознакомления только в читальном зале, а где – для онлайн-бронирования.

До этого Сергей Собянин рассказал, что москвичам доступны около 15 миллионов книг по единому читательскому билету. Его, как отметил мэр, можно привязать к карте москвича и к карте "Москвенок".

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