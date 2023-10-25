Отсутствие лифта не помеха: как утилизировать крупногабаритную технику в Москве

В Москве с 2021 года работает сервис "Вывоз ненужных вещей". Благодаря ему горожане могут без труда избавиться от старой мебели, бытовой техники и не только. За время существования жители столицы воспользовались услугой более 55 тысяч раз. Рассказываем, что они чаще всего сдают на переработку и как заказать вывоз крупногабаритного мусора.



В любое время суток

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

В столице с 2021 года работает сервис "Вывоз ненужных вещей", который помогает горожанам без труда избавиться от старой мебели и бытовой техники. Более того, таким способом москвичи даже могут утилизировать транспортное средство. Многие предметы вывозятся абсолютно бесплатно.





Борис Фролов заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Сервис "Вывоз ненужных вещей" уже два года помогает горожанам избавиться от старых, сломанных или ненужных вещей и отправить их на переработку – около 85% сдаваемых предметов и их компонентов могут быть использованы вторично. Заявки принимают онлайн в любое время суток.

С момента запуска сервиса от жителей столицы поступило более 55 тысяч обращений. При этом в 2023 году их число увеличилось на 31%. В общей сложности за все время существования услуги на переработку от москвичей было направлено практически 1,4 тысячи тонн вторсырья.

Чаще всего горожане избавляются от крупногабаритной бытовой техники. За два года они сдали 15,1 тысячи холодильников, 14,9 тысячи стиральных машин, а также 10,7 тысячи кухонных плит. Кроме того, жители столицы утилизируют духовки, посудомоечные машины, железные двери и ванны.

Для удобства потребителей сервис постоянно дорабатывают, например расширяют список вывозимых предметов. В частности, туда добавили макулатуру и пианино. С полным перечнем утилизируемых вещей можно ознакомиться здесь.



Как заказать вывоз?

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Для того чтобы воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей", нужно оставить заявку на mos.ru. Сделать это через личный кабинет может любой зарегистрированный на портале совершеннолетний гражданин. Подойдет стандартная учетная запись. Получить услугу могут жители всех столичных округов, в том числе ТиНАО и ЗелАО.

После подачи заявки с пользователем свяжется представитель компании-партнера и подтвердит запрос, а также уточнит все детали. На вывоз можно договориться в рабочую неделю, выходные или даже в день обращения, если оставить его до 18:00. За один заход разрешается утилизировать до 20 крупногабаритных предметов. Отсутствие в доме лифта не помешает воспользоваться сервисом.

Стоит учитывать, что не все вещи вывозят бесплатно. Например, за утилизацию мебели, мелкой бытовой техники и электроники придется заплатить. Это связано с тем, что материалы и комплектующие подобных позиций не получится повторно использовать. Кроме того, на их экологичную утилизацию расходы – больше. При вывозе таких вещей на mos.ru в разделе "Мои платежи" появится квитанция, которую следует оплатить.

Самостоятельный демонтаж предметов, кроме деревянных дверей, не требуется – это входит в стоимость услуги. Данное правило не распространяется на бесплатный вывоз. В этом случае пользователю самому необходимо демонтировать все позиции до приезда сервиса. Упаковывать вещи перед утилизацией не нужно. Отказаться от заявки или изменить ее разрешается в любой момент до приезда специалистов.

