В приложение "Московский транспорт" добавили напоминание о выходе на нужной остановке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дептранс добавил в приложение "Московский транспорт" новую функцию – напоминание о выходе на остановке или из дома. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным пресс-службы, приложение направит пуш-уведомление, когда пользователь будет подъезжать к остановке. Для этого следует построить маршрут в приложении, выбрать нужный путь и передвинуть ползунок "Сообщить о выходе на остановке".

Еще приложение может напомнить, когда следует выходить из дома, чтобы успеть добраться до нужного транспорта. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо построить маршрут, настроить время отправления или прибытия, указать время, за которое уведомление должно прийти, и нажать "Напомнить".

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