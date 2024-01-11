На всех турникетах метро и МЦК начался открытый тест оплаты проезда через СБП

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На всех турникетах метро и Московского центрального кольца начался открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, чтобы воспользоваться российским платежным сервисом, пассажирам нужно лишь сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и отсканировать его считывателем на турникете.

Во время теста специалисты проверят работу технологии на разных устройствах и сделают сервис еще надежнее и быстрее.

"Москва – один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие", – сказал Ликсутов.

Он обратил внимание, что СБП – российская технология, которая принадлежит Банку России, а значит, она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно. Заммэра пообещал продолжить внедрять отечественные технологии в столичном транспорте по задаче Сергея Собянина.

В декабре 2023 года на сайте Московского скоростного диаметра (МСД) заработала Система быстрых платежей (СБП). Проезд можно оплатить на сайте МСД, отсканировав QR-код.

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