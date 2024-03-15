Спецпроект о технологиях в столице стартует 18 марта на телеканале Москва 24

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Спецпроект о технологиях "Умная Москва" в рамках программы "Техно" стартует 18 марта на телеканале Москва 24. Ведущий "Техно" Максим Ефимцев будет рассказывать о последних обновлениях умного города, а также технологиях будущего, которые уже применяются в столице в разных сферах.

Ефимцев подчеркнул, что технологии все глубже проникают в нашу рутину и быт. Например, уже сейчас светофорами управляет искусственный интеллект, тестируются автономные такси. Зрители телеканала узнают много нового о столичных инновациях и технологиях.

В частности, речь пойдет об электронных сервисах для дома, которые помогают вызвать мастера, о том, как в столице обучили нейросети искать переполненные урны. Ведущий добавил, что многие боятся чего-то нового, из-за чего упускают полезные нововведения.

"В проекте я расскажу и покажу, на что способен современный мегаполис и как можно упростить и разнообразить свою жизнь", – поделился он.

Так, каждый день в течение месяца зритель будет узнавать о блокчейне в Москве, инновациях в библиотеках и школах, интеллектуальном транспорте, технологиях для заботы о питомцах и многом другом.

Смотрите "Техно" – "Умная Москва" с 18 марта по будням в 12:35 и 15:40 на телеканале Москва 24.

Между тем 1 марта на телеканале Москва 24 состоялась премьера документального сериала "Галеристки" о женщинах в арт-индустрии. Авторы проекта объединили истории четырех женщин, меняющих современный музейный ландшафт Москвы.

Помимо этого, холдинг "Москва Медиа" победил в двух номинациях ежегодной премии "Большая цифра". Телеканал Москва 24 победил в номинации "Новости и бизнес".