Сервис "Жизненная ситуация" для открытия бизнеса запущен на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис "Жизненная ситуация" для открытия бизнеса заработал на портале "Госуслуги". Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы запустили "Жизненную ситуацию" "Начните бизнес онлайн". Смысл жизненной ситуации очень простой: когда ты начинаешь бизнес, ты не только регистрируешь компанию, ты выбираешь режим налогообложения, (получаешь. – Прим. ред.) лицензии, разрешения", – приводит его слова "Интерфакс".

При необходимости предприниматель может зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать меру поддержки. Как отметил Григоренко, в настоящее время основная задача по развитию портала состоит в "приведении сервисов к жизненной ситуации".

"Это означает комплекс сервисов. Одна жизненная ситуация – это в среднем 17 услуг. То есть комплекс различного рода услуг приводится в одну "Жизненную ситуацию", – объяснил вице-премьер.

Объединение услуг по такому принципу предполагает модели наиболее распространенных случаев, с которыми сталкиваются россияне. В настоящее время запущено уже 17 федеральных "Жизненных ситуаций".

Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" может появиться новый раздел, посвященный помощи граждан друг другу. По словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, преимущество сервиса заключается в надежной идентификации каждого гражданина и возможности использовать инфраструктуру для того, чтобы организовать помощь, например сбор средств или волонтерство.

