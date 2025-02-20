Депутат Чаплин: пенсия военных пенсионеров вырастет на 9,5% с 1 марта

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Пенсия для военных пенсионеров вырастет на 9,5% с 1 марта за счет индексации по уровню инфляции. Эта категория граждан получит уже проиндексированную выплату и доплату за январь и февраль. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

По его словам, повышение пенсии коснется также служащих в силовых структурах: пожарных, полицейских, приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме того, значительно вырастет пособие по беременности и родам для женщин. Вместо 920 рублей оно будет составлять прожиточный минимум по региону. Как отметил парламентарий, благодаря этому будущие мамы почувствуют себя более защищенными в непростой жизненной ситуации.

Также Чаплин подчеркнул важность нововведений в сфере медико-социальной экспертизы (МСЭ), которые касаются определения инвалидности.

"Мы переходим к новой системе целевых реабилитационных групп, которая позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту. Обновленные критерии признания инвалидом или ребенком-инвалидом помогут более точно определить нуждаемость в поддержке", – обратил внимание он.

Между тем глава Минтруда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии планируется проиндексировать в России на 14,75% с 1 апреля. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек, добавил министр.