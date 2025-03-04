Проект о выплате пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста внесут в ГД

Фото: 123RF/natashabelay22

Законопроект, предлагающий выплачивать пособие по безработице россиянам предпенсионного возраста, внесут в Госдуму 4 марта. Авторами инициативы стали депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.

Согласно проекту, потерявшие работу россияне предпенсионного возраста будут получать выплаты до тех пор, пока не смогут вновь трудоустроиться или не выйдут на пенсию.

Миронов напомнил, что действующий закон предполагает получение пособия не дольше 12 месяцев, а в суммарном исчислении 18 месяцев.

Также депутат привел данные Росстата, из которых следует, что в стране на сегодняшний день насчитывается около 10 миллионов человек предпенсионного возраста. При этом официально трудоустроены не более 4 миллионов из них.

Чиновник подчеркнул, что данная категория людей относится к числу наиболее незащищенных слоев населения. Именно они чаще всего сталкиваются с урезанием заработной платы и первыми подпадают под сокращение. При этом найти новое место работы для них становится непростой задачей.

"Никто добровольно не будет сидеть без работы – на пособие не проживешь, да и стаж нужен для нормальной пенсии. Но пособие может быть важной мерой поддержки в сложной жизненной ситуации для наименее защищенных граждан. Нельзя лишать людей такой помощи!" – цитирует Миронова РИА Новости.

С 1 февраля в России были проиндексированы пособия по безработице. После повышения на 9,5% их размер превысил 15 тысяч рублей.

Вместе с тем Центробанк спрогнозировал рост уровня безработицы в текущем году с нынешних 2,3% до 2,6%. При этом к 2027 году значения могут возрасти до 2,9%. Эксперты регулятора уточнили, что признаки, свидетельствующие о скором увеличении показателя, уже начали появляться. Например, в СМИ выходят новости о сокращениях в крупных корпорациях, а в службы занятости поступает все меньше вакансий.