"Известия": безработица в РФ вырастет до 2,6% в 2025 году

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Уровень безработицы в текущем году поднимется с нынешних 2,3 до 2,6%. Рост может произойти впервые с пандемийного 2020 года, когда этот показатель вырос до 5,9%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты февральского макроэкономического опроса ЦБ.

К 2027 году аналитики, опрошенные Центробанком, также ожидают повышения безработицы до 2,9%.

В прошлом году безработица достигла своего "дна", отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. В дальнейшем же прогнозируется охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики. Эксперт считает, что этому могут поспособствовать повышение налогов и оптимизация бизнеса на фоне высокой ключевой ставки.

Беленькая указала, что о скором росте безработицы в РФ уже свидетельствуют некоторые признаки. К примеру, в СМИ все чаще появляются новости о сокращениях в крупных корпорациях, а в службы занятости поступает все меньше вакансий.

Одним из факторов, который повлияет на продолжение повышения показателей, станет вероятное высвобождение части трудовых ресурсов, которые с начала СВО перетекли в армию РФ или на предприятия оборонно-промышленного комплекса, отмечает специалист.

Ранее экономисты призывали решать проблему с дефицитом кадров в России комплексно – повышать производительность труда и заменять сотрудников на современную технику. Однако отмечалось, что для этого нужны время и политическая воля, так как иностранные специалисты приносят почти 300% прибыли.

1 февраля в России были проиндексированы пособия по безработице. После повышения на 9,5% их размер превысил 15 тысяч рублей.